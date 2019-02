Kocasinan'da doğayla dost çevreci araçlar yolda

Sempatik görüntüsüyle dikkat çeken araçlar hakkında açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, çevreci belediyecilik anlayışı çerçevesinde yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, daha temiz Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını söyledi.

Mobil temizlik aracı adıyla ve çevreci özelliğine sahip yeni nesil elektrikli araç, temizlik donatılarıyla dikkat çekiyor. Yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan araç, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mobil temizleme aracı ile lavabolardan musluklara, abdest alma yerinden giderlere kadar etkin bir şekilde hijyen temizliği çalışması yürütüyor. Özellikle ekipler, wc ve lavabolarda zararlı mikroorganizmaları tamamen önleyerek vatandaşlara daha temiz ve daha sağlıklı bir ortam sunuyor. Ayrıca nilfisk markalı temizlik aracını da filosuna ekleyen Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında temizlik çalışmasını yürütüyor.

Daha temiz Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz daha güzel bir Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır” dedi. Çevreci belediyecilik anlayışı çerçevesinde yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye denildiği zaman; ilk başta temizlik akla gelir. Cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin toplanması ve vatandaşların sabah gidecekleri yere ulaşırken tertemiz bir çevreyle karşılaşmaları çok önemlidir. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Özellikle gelecek nesillerimizin daha temiz ve daha sağlıklı mekanlarda yaşaması için temizlik olmazsa olmazımızdır. Her geçen gün temizlik konusunda hizmetlerimizi artırarak yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda sahada devam eden yoğun çalışmalarımızdan dolayı yenilenmeye ihtiyaç duyan araçlarımızı tazelemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu amaçla, 2 yeni temizlik aracımızı Kocasinan filosuna katmış olduk. Bütün gayretimiz, daha güzel ve daha temiz Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır. Vatandaşlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her zaman yanlarında ve hizmetindeyiz. Yenilikçi bir belediye olarak her geçen gün hizmet ağına bir yenisini daha eklemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.