Kocasinan'da emeğin sanata dönüştüğü sergi, büyük beğeni topladı

Kocasinan Akademi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda açmış olduğu yılsonu sergisi, Kayserililer tarafından büyük beğeni topladı. Serginin son gününde yoğun bir şekilde ziyaret eden Kayserililer, kadınlara fırsat verildiğinde nasıl başarılı çalışmalara imza atıldığına bu sergiyle şahitlik ettiklerini belirterek, hizmetlerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

El emeği göz nuru eserlere vatandaşların yoğun ilgi göstermesinden son derece mutlu olduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar ise Kocasinan'da kültürel ve sanatsal faaliyetlere ayrı bir önem verdiklerini vurgulayarak, “Kocasinan Akademi ile vatandaşlarımıza sosyal, kültürel, mesleki ve eğitimsel açıdan farklı branşlarda hizmet veriyoruz. Açmış olduğumuz kurslar sayesinde hanım kardeşlerimiz, sanatsal yeteneklerini gün yüzüne çıkarıyor. Hanım kardeşlerimizin dönem sonunda el emeği göz nuru eserlerinin, vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi bizi ayrı bir mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı spor, sanat, kültür ve sosyal gibi hayatın her alanında hizmetlerden faydalanmak üzere Kocasinan Akademi'ye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Başarılı eserleri inceleyen Kayserililer ise el emeği göz nuru eserlerin ve geçmişten günümüze kadar nakışla işlenmiş eşyaların gün yüzüne çıkartılmasından son derece mutlu olduklarını ifade etti. Ayrıca vatandaşlar, kadınlara fırsat verildiğinde nasıl başarılı çalışmalara imza atıldığına bu sergiyle şahitlik ettiklerini belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kocasinan Akademi eğitimcilerinin ve kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan sergide, dolgu bebek yapımı, geleneksel nakışlar, Robotik uygulama, keçe aksesuarları, çeyiz ürünleri, takı tasarımı, ev tekstil ürünleri, elde Türk işlemeleri, filografi, dekoratif ev aksesuarları, canlı çiçek tanzimi, kağıt rolyef, ahşap ve cam boyama, çini, resim ve yazma kenarı işleme gibi çalışmalar yer aldı.