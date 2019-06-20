İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan'da geleceğin ressamları yetişiyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kocasinan Akademi, geleceğin ressamlarını yetiştiriyor.

Bu çerçevede açılan resim kursuyla, yaz tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiren çocuklar, karakalem çalışması gibi teknikleri öğrenerek ortaya güzel eserler çıkarıyor.


Kocasinan Akademi'nin açmış olduğu Resim Kursunda buluşan genç yetenekler, renkli çalışmalarıyla göz doldururken, yeni arkadaşlıklar edinmenin ayrıcalığını da Kocasinan Akademi'de yaşıyor. Konuyla ilgili konuşan Kocasinan Akademi Erciyesevler Tesisi Resim Eğitmeni Zeynep Dağaçar, “Burada çocuklara karakalem çalışmalarını öğretiyoruz. İlk olarak temel çalışmalardan başladık. Karakalem tekniği, karakalem ışık ve ton geçişleri ile ışık ve gölge tekniğini kullanarak objeleri bire bir çizilmesini öğretiyoruz. Özellikle çocuklarımızın gördüklerini bir kağıda nasıl aktarıyorlar bu bizim için önemlidir. İnşallah ilerleyen zamanda çocuklarımız güzel çizimler yapabilecek seviyeye gelecek” ifadelerini kullandı.


Resim kursunda doyasıya eğlenen genç yetenekler ise böyle güzel hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, kurs sayesinde resme olan ilgilerinin daha da arttığını ve ileride meslek ya da hobi olarak resim yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.