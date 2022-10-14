Kocasinan'da ‘Geleneksel Gömeç Fasulyesi Tanıtım' etkinliği çok beğenildi

Kocasinan Belediyesi'nin Gömeç Mahallesi'nde düzenlediği, ‘Geleneksel Gömeç Fasulyesi Tanıtım' etkinliğinde yaklaşık 2 bin kişiye fasulye ve pilav ikram edildi. Kayseri'nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, şehrin sahip olduğu değerleri ve güzellikleri tanıtmak için özel bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gömeç Mahallesi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğine Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve bölge sakinleri katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Kayseri'nin kendine özgü ürünlerinin tanıtımının önemli olduğunu belirterek, “Geleneksel bir ürünün böylesi bir etkinlikle tanıtılması için gayret eden Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayseri'nin sahip olduğu değerleri tanıtmak için özel bir gayret gösterdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar ise, “İnsanın doğduğu yeri sevmesi, övgüyle bahsetmesi, kendi topraklarında olanı daha değerli ve kıymetli bulması fıtri bir şeydir. Herkesin kendi topraklarıyla ilgili içinde ariyet duygusu var. Bizimde kendi topraklarımızda bu bağı kurmamızda doğal bir şey yok. O yüzden her yerde fasulye var ve yetişiyor ama Gömeç'imizin fasulyesi, hakikaten diğerlerinden farklıdır. Belki bize öyle geliyor ama şehir dışından gelenler ve Gömeç fasulyesini ilk defa yiyenler, söylediğimi tescilliyorlar. Hatta fasulyeyi ilk defa yiyenler, ‘Biz, fasulyeden isteriz' diye talepte bulunuyorlar. Gömeç'in fasulyesi, kıymetli, kaliteli ve lezzetli bir üründür. Maalesef Gömeç fasulyesinin üretim altyapısı fazla oluşmuyor. Bu sebep ise gençlerin tarıma ilginin azaldığını gösteriyor. Bu ilgiyi artırmak için elimizden geldiğince yoğun çalışıyoruz ve her zaman çiftçilerimize destek veriyoruz. Özellikle pandemi sürecinde yaşadığımız gıdaya güvenin ve öneminin ortaya çıkışını gördük. Çok şükür ülkemizde ve Kayseri'mizde kendi kendine yetebilen şehrimizi korumamız lazım. Bundan dolayı yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan Belediyesi'nin yöresel değerlerin tanıtımı için gösterdiği gayretten dolayı teşekkür eden vatandaşlar da, "Bu gayret bizim gibi üreticilerin büyük beğenisini kazanmıştır. Bize ve ürünümüze değer veren başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Başkan Çolakbayrakdar, protokolle birlikte davetlilere ve vatandaşlara Gömeç fasulyesi ikram etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlik, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı.

Gömeç Fasulyesi'nin en önemli özelliği kalitesi, lezzeti, erken pişmesi, suda şişmesi ve pişince kabuk atmamasıdır. Uzmanlara göre Gömeç Fasulyesi'nin besin değerleri çok yüksek. 100 gram gömeç fasulyesinde ortalama olarak 24 gram protein, 330 kalori, 1,5 gram yağ 20,2 karbonhidrat bulunuyor. Ayrıca içeriğinde fosfor, kalsiyum, demir, potasyum ve B1, B2, B3 ve E vitaminleri de bulunur. Sağlığa da birçok yararları bulunur. İçeriğinde yüksek potasyum sayesinde düzenli olarak tüketiminde yüksek tansiyonu düşürüyor. Aynı zamanda kandaki kötü kolesterol düzeyini de önemli ölçüde düşürüyor. Vücuttaki kan şekeri düzeyini kontrol altına alma özelliğinin de var olduğu biliniyor. O nedenle şeker hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. Zengin lif içeriği sayesinde kalın bağırsak ve hemoroit sorunları yaşayan kişilerin özellikle tüketmesi gereken besinler arasında sayılıyor.