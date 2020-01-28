Kocasinan'da gelenekten geleceğe köprü olan kurslara yoğun ilgi

Kadınları, gençleri ve çocukları geleceğe hazırlayan Kocasinan Belediyesi'nin kadınlar için açtığı iğne oyası kursu büyük ilgi görüyor. Kurs sayesinde kadınlar, el işi becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra sosyal hayata aktif olarak katılmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kocasinan Akademi ile Ziyagökalp Mahallesi'nde bulunan tesislerde iğne oyası kursu açıldı. Burada kursiyerlere deneyimli eğitmenler tarafından havlu kenarları, yazma kenarları, ara uç dantelleri, boncuk oyaları ve yeni iğne oyası modelleri öğretiliyor. Kurs sayesinde kadınları meslek edindirmenin yanı sıra unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının yaşatılması sağlanıyor.

Kocasinan Akademi çatısı altında hizmet veren tesislerin mahalle içerisinde birlik, beraberlik, kaynaşma ve dayanışmayı artırdığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kadınlara yönelik faaliyetlerin pek çok alanda devam ettiğini söyledi. Sosyal belediyecilik alanında en iyi hizmetleri vermeye gayret ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi ile eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi faaliyetlerle hayatın her alanında bölge sakinlerimizin yanında yer alıyoruz. Kadınından erkeğine, yaşlısından gencine her kesime hitap eden Kocasinan Akademi'de hanım kardeşlerimiz, aldıkları eğitimler sayesinde daha donanımlı bireyler haline gelerek ev ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamış oluyorlar. Yeterli imkan sağlandığında çok güzel eserlerin ortaya çıktığını bizlere gösteren hanım kardeşlerime kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

El Sanatları Eğitmeni Fatma Oğuz ise, “İğne oyası ve nakış iğne teknikleri üzerine çalışıyoruz. İğne oyası sabır gerektiren bir iştir. Buraya gelerek gayretle çalışan hanımlar, daha donanımlı bireyler haline geliyorlar” dedi.

İğne oyasının tüm inceliklerinin öğretildiği kursun kendilerine terapi etkisi yaptığını belirten kursiyerler de, “Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyoruz. Açmış olduğu kurslar sayesinde, bizler hem sosyal hayata katılarak yeni arkadaşlıklar ediniyor, hem de ürettiğimiz ürünlerle aile bütçesine ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.