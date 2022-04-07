Kocasinan'da ‘ikram lokması' uygulaması

Vatandaşlara hazırlanan lokma tatlısından ikram eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayının feyzini Kocasinan sakinleriyle paylaşmanın huzur verici olduğunu söyledi.

Vatandaşlara, teravih namazından sonra ikram lokması uygulaması ile tatlı ikram ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan ayının ibadetin, toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan boyunca akşam mahallelerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Ziyaretlerimiz hem kaynaşmaya vesile oluyor hem de burada vatandaşlarımızın, mahallemizin sorunlarıyla ilgili konularda istişare etmiş oluyoruz. Bu vesile ile Ramazan ayı ile birlikte hizmete sunduğumuz ikram lokması ile geleneksel lezzetleri Kocasinan'ımızda yaşatıyoruz. İkramlarımızdan vatandaşlarımızın hoşnut kalması bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

Beğeni toplayan uygulamayla ilgili olarak, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, belediyenin dini ve özel günlerdeki bu tür uygulamalarını takdirle karşıladıklarını dile getirdiler.