Kocasinan'da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Kocasinan Belediyesi Makine Bakım Atölyesinde çalışanlara yönelik ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi verildi. Düzenlenen eğitim programları ile çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Eğitimler sayesinde şehre daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunuyoruz.” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, belediye çalışanlarının daha donanımlı olmaları için çeşitli eğitimler verdiklerine dikkat çekerek, “Personelimiz için, iş sağlığı ve güvenliği eğitimiyle risk oluşturacak her türlü tedbirin alınması ve iş kazalarının önlenmesi hedefiyle bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Eğitimle çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini artırıyoruz. Bu eğitimlerin katkısıyla daha sağlıklı ve daha güvenli bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Makine Bakım Atölyesinde ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi çalışanların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programda katılımcılara iş güvenliği, iş sağlığı mevzuatı, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, yasak ve cezalar, hakkında bilgiler verdi. Ayrıca eğitimde gerçek hayattan örnekler aktarılarak, olası iş kazalarının önüne geçmek için alınması gereken önlemler hakkında da bilgiler verildi.