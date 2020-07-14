İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan'da kanallar düzenli olarak temizleniyor

Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm kanalları düzenli bir şekilde temizliyor.

Ancak bazı esnafların duyarsızlığından dolayı sürekli belediyenin kanalları temizlediğine vurgu yapan Mobilya Kent esnafları, site sakini meslektaşlarını daha duyarlı olmaya davet etti.


Daha çevreci bir Kocasinan için tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, Kocasinan bölgesinde bulunan kanalları hem temizliyor hem de U.L.V ilaçlama sistemiyle ilaçlama çalışmaları yürüterek, ilçe sakinlerine daha sağlıklı bir çevre sunuyor.


“Daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz” diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:


“Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için ilçe genelindeki çevre temizliğinin yanı sıra belediye görev tanımlarında yer almamasına rağmen kanalları temizleyip, periyodik olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde tüm kanalları rutin olarak temizliyor. Çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha hijyenik bir ortam sağlanıyor. Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir toplum için gösterdiğimiz titizliği gayreti daha da artırarak sürdüreceğiz.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.