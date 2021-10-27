Kocasinan'da kansere karşı bilinçlendirme semineri

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekildi.

Rutin Belediyecilik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sağlık alanında da hassasiyetle çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak sağlığın her alanında toplumu bilinçlendirmeyi ve böylece sağlıklı bir toplum oluşturmayı amaç edindiklerini vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Gayemiz, daha sağlıklı ve daha bilinçli toplumlar oluşturmaktır. Bu kapsamda düzenli olarak çalışmalar yürütüyoruz. Vatandaşlarımız için bu tür faydalı eğitim programlarına her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kocasinan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle kansere karşı bilinç oluşturulması amacıyla düzenlenen seminer, Ziyagökalp semt konağı salonunda gerçekleştirildi. Konusunda uzman doktorlar, kanser tedavisinde erken tanının önemine dikkat çekti. Kanser türleri, alınması gereken önlemler ve tedavi konularında bilgiler aktaran doktorlar, kadınların karşılaşabilecekleri hastalıklara karşı ne tür önlemler alacakları konusunda slayt eşliğinde bilgilendirdi.

Kadınlar tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen seminer, soru-cevap bölümü ardından sona erdi.