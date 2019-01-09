Kocasinan'da kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Gün boyu devam eden kar temizleme çalışmalarını gece sabaha kadar aralıksız devam ettiren ekipler, böylece araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor.

İlçe sakinlerinin kış mevsimini daha rahat geçirmeleri için önceden bir dizi önlem alan Kocasinan Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını günün ilk ışıklarına kadar sürdürdü. Özellikle ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve kaldırımları modern kar kürüme araçlarıyla temizleyen ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor. Ayrıca ekipler, don olayları nedeniyle yollardaki buzlanmanın önüne geçebilmek için de yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan kar temizleme çalışmalarını Kocasinan Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç ve Ümit Tokcan ile birim müdürleri de denetledi.