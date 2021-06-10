Kocasinan'da köhne yapılar değişim rüzgarıyla yenileniyor

Kocasinan Belediyesi tarafından fiziki ömrünü tamamlamış köhne yapıların yıkılarak, daha modern ve yaşanabilir konutların inşa edilmesine yönelik devam eden Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Yunusemre Mahallesi'nde B3 blok 104 dairenin 22 Haziran 2021 Salı günü saat 14.00'te kat karşılığı ihalesi gerçekleştirilecek. Kocasinan'da dünya ölçeğinde projelere imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hem fiziksel hem de sosyal açıdan kapsamlı projelerle Kocasinan'ı geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir şehir için projeler hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'da kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri'nin yeni yüzü olacak.” dedi. Kentsel dönüşüm projelerine hız verdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimizle birlikte gece-gündüz demeden hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir kent için yeni projeler hayata geçiriyoruz. Konutlarıyla, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla örnek projeler ortaya koymaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, kentsel yenilemenin sosyal odaklı olması gerektiğini ifade ederek, “Kocasinan'ın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmasını yürütüyoruz. Mevcut ilan edilmiş alanların kentsel dönüşüm alanlarına hızlıca dönüştürülmesi ve inşaatların başlaması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Şehrimize yakışır yeni alanlar inşa edeceğiz. Kentin ihtiyacı olan sosyal mekanlar oluşturacağız. okul, Kur'an Kursu, cami, pazar yeri, park, sosyal merkezler gibi bölgede nelere ihtiyaç duyuluyorsa kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Bu bizim esas amaçlarımızın başında geliyor.” diye konuştu.