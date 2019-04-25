Kocasinan'da Liseler Arası Futbol Turnuvasında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Liseler Arası Futbol Turnuvası, final maçıyla sona erdi. Düzenlenen turnuvaya 32 takım katıldı. Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın final maçı ise Sümer Stadyumu'nda yapıldı. Birlik, beraberlik ve dostluğun vurgulandığı turnuvada konuşan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan her projede gençlere ve çocuklara pozitif ayrıcalık tanıdıklarına dikkat çekerek, “Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Biliyoruz ki; yaptığımız hizmetler gençlerimizin daha güzel yarınlarda yaşamaları içindir. Kocasinan Belediyesi olarak eğitimin her alanında destek oluyoruz. Bu doğrultuda düzenlediğimiz turnuvanın kazananı birlik, beraberlik ve kardeşlik oldu. Bizim gönlümüzde bütün Kocasinanlı gençler birincimizdir. Geçen yıl başlattığımız bu organizasyonu artırarak daha kapsamlı hale getireceğiz. Gençlerimiz ve çocuklarımızın vakitlerini daha verimli geçirmeleri adına bu etkinlikleri devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın final maçında Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Şampiyon olan takıma kupasını ise Başkan Çolakbayrakdar verdi. Turnuvada dereceye giren diğer takımlara, kupa verilmesiyle program sona erdi.