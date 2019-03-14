Kocasinan'da Mini Miting

Saadet Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Haşim Özçelik'e Yenidoğan Mahalle sakinlerinden mini mitingle destek.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan ile seçim çalışmalarını sürdüren Başkan adayı Haşim Özçelik, Kocasinan İlçesinin kentleşme, sanayi üretimi ve işe katılmada insan kaynağı açısından geri kalmışlığa terk edildiğini söyledi. Yenidoğan mahallesinde yapılan mini mitingde Yenidoğan Mahalle sakinlerine konuşan Başkan adayı Özçelik, Kocasinan ilçesinin sosyal sınıf ayrımcılığına takıldığına dikkat çekerek, “Her birey sosyal sınıf farklılığına bakılmadan nerede olduğuna yani şehrin merkezinde yada çeperinde nerde olursa olsun eşit şekilde hizmet alması gerek. Biz, adil bir toplumsal düzenin inşası için yola çıktık. Biz, bütün toplumsal kesimlerin eşit bireyler olarak görüldüğü bir belediyecilik ve yönetim anlayışının toplumun huzur kaynağı olduğunu düşünüyoruz. Şuan ki mevcut yönetimin yaptığı ise rant odaklı bir belediyecilik ve bu herkesçe bilinen bir gerçek. Biz, dürüst başkan, dürüst yönetim anlayışımız ile bunların nazarında “müşteri ve para kazanma kaynağı haline dönüşen vatandaşı tekrar hizmete kavuşturacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Arıkan'da burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ilçelerinden ayrı düşünülmeyeceği gibi mahallelerinin de ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğini söyledi. Başkan adayı Arıkan, “Adil bir belediyecilik kimseyi ötekileştirmeden, siyasi bir çıkar hesabına girmeden hizmet üretmektir. İnşallah 31 Mart'ta cepsiz ceketliler olarak sizlere bunu göstereceğiz” dedi.