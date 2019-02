Kocasinan'da okulların hijyen temizliği sürüyor

Sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçiren Kocasinan Belediyesi'nin ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli' sloganı ile başlattığı okullarda hijyenik temizlik çalışmaları aralıksız sürüyor. Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, “Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha sağlıklı ortamlar oluşturarak, yarınlara hazırlıyoruz” dedi.

Eğitim alanında yaptığı yatırımlarla örnek projelere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman eğitimin ve eğitimcilerin yanında olduklarını söyledi. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ilkleri yapmayı hedeflediklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilikçi belediye olarak farklı projelere imza atıyoruz. Bu doğrultuda 3 yıl önce hayata geçirdiğimiz ‘Hijyen ve Dezenfeksiyon Ekibi Projesi'yle, okullarda fiziki temizliğin yanında mekanların da hijyenik temizliğini yaparak, dezenfekte ediyoruz. Vatandaşlarımız tarafından büyük beğeni toplayan bu çalışmamız, çocuklarımızın daha sağlıklı ortamlarda eğitim görmelerine katkı sağlamaktadır. Bunun yanında çocuklarımızın okullara gidiş-gelişleri için tercih ettikleri servislerde hijyenik temizlik uygulamasını eğitim ve öğretimin birinci döneminde başlatmıştık. Daha sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi ve çocuklarımızın daha iyi bir gelecekte büyüyebilmeleri için elimizden gelen her türlü gayretin içerisindeyiz. Aydınlık geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonra da eğitim-öğretime desteğimizi artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, “Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum.” diyerek sözlerini noktaladı.

Kayseri'de bir ilk olan ‘Okul Temizlik Hijyen Ekibi' uygulamasını 2016 yılı birinci döneminde başlatan Kocasinan Belediyesi, okullarda her gün titiz bir temizliğin yanı sıra haftada bir gün de Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı yeni nesil U.L.V. ilaçlama sistemiyle dezenfekte çalışması yapıyor. Temizlik çalışmasıyla özellikle zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, eğitim-öğretim yılının 2. döneminde de öğrencilere daha sağlıklı ortam sunacak. Kocasinan sınırları içerisinde bulunan toplam 62 ilköğretim okulda; lavabo ve tuvaletler gibi sıhhi mekan temizlikleri her gün ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler, haftada bir de mikroorganizmalara karşı hijyen temizliği yapıyor. Bununla birlikte ekiplerin başında bulunan, konularında uzman biyolog, ziraat mühendisi ve sağlıkçılar da denetim gerçekleştiriyor.