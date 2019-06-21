İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocasinan'da Parklar Daha Güvenli Ve Daha Huzurlu

Kocasinan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında bulunan parklara güvenlik kamera sistemi uygulamasına başladı.

Muhtelif parklara yüksek çözünürlükte kameralarla donatıp, 7/24 saat takip sistemi oluşturan Kocasinan Belediyesi, uygulamayla parkları daha da güvenli hale getirmeyi hedefliyor.


Geleceğin teminatı çocuklara verdiği değerle dikkat çeken Kocasinan Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı parklarla hem vatandaşların hem de çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bu çerçevede ilçede bulunan parklara güvenlik kamerası yerleştirmeye başlayan Kocasinan Belediyesi, çalışma sayesinde her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parkları daha güvenli ve daha huzurlu hale getiriyor. Yüksek çözünürlükte kameralarla 7 gün 24 saat parkları kayıt altına alan Kocasinan Belediyesi, Kayserililere en iyi hizmeti sunabilmek için çalışmaları aralıksız sürdürüyor.


Çalışmalardan memnun kalan vatandaşlar ise parklarda daha huzurlu bir şekilde keyifli vakit geçireceklerini belirterek, bu hizmetten dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi'ne teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.