Kocasinan'da Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde devam eden etkinlikler çerçevesinde sergilenen; Hacivat-Karagöz, meddah, illüzyonist, kukla gösterisi, ateşbaz ve yarışmalar, Kayserililer tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. Etkinlikle ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan ayında geleceğin teminatı çocuklara özel programlar düzenlediklerine dikkat çekerek, “Kocasinan'ın farklı mahallelerde iftardan hemen sonra başlayan Ramazan etkinliklerimizle çocuklar aileleriyle birlikte Ramazan'ın neşesini doyasıya yaşıyor. Kocasinan Belediyesi olarak Ramazan'ın manevi atmosferini ve coşkusunu 7'den 70'e ilçe sakinlerine yaşatıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Etkinlikte; Hacivat ile Karagöz'ün tatlı atışmaları özellikle çocuklar tarafından yoğun ilgi gördü. Hacivat ve Karagöz gösterisinden sonra sihirbaz sahneye çıktı. Etkinlikler müzikal tadında ve temposu oldukça yüksek oyunlarla devam etti. Oyunları çocukların yanı sıra büyükler de büyük bir keyifle izledi.

Etkinlikle eski Ramazanları yaşadıklarını belirten vatandaşlar ise, böyle bir hizmetten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.