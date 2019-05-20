Kocasinan'da Ramazan Temposu Dolu Dolu

Kocasinan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Hoş Geldin Ya Şehr-İ Ramazan' isimli etkinlik, Yeni Mahallede devam etti. Etkinliğe katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gerçekleştirdikleri Ramazan etkinlikleriyle Kayserililerin huzurlu bir ‘Ramazan' ayı geçirmelerine katkı sağladıklarını söyledi.

İftarın ardından Yeni Mahalle' ye geçerek esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinleri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşların daveti üzerine birlikte çay içip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, sonrasında mahallede kurulan ‘Hoş Geldin Ya Şehr-İ Ramazan' isimli etkinlik alanını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip, çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların yüzlerinin gülmesi için Ramazan etkinliklerini düzenlediklerine dikkat çekerek, “Hem geleneksel oyunların bizden sonraki kuşaklara aktarılmasında hem de çocuklarımızın ‘Eski Ramazanları' unutmayarak, ileride bir hatıra olması dolayısıyla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Farklı mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklere vatandaşlarımızın büyük teveccühü var. İnşallah Kocasinan Belediyesi ile özdeşleşen bu etkinlikleri, hava şartları el verdiği sürece Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. ”ifadelerini kullandı.

İlk olarak dans gösterilerinin ve değişik skeçlerin sahnelendiği etkinlikte, çeşitli yarışmalara çocuklarda oyuna dahil edilerek keyifli bir akşam yaşandı. Ardından Sihirbaz, kukla, Hacivat ve Karagöz gösterisi Yeni Mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu. Gösteriye çocukların yanı sıra bölge sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Kocasinan Belediyesi'nin Ramazan etkinlikleri hava şartları el verdiğince; Erkilet Camikebir, Boztepe, Fevzi Çakmak, Mevlana, Erciyesevler, Yavuz Selim, Mithatpaşa, Argıncık ve Sümer Mahalleleri'nde Ramazan boyunca sürecek.