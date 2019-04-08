Kocasinan'da seçimden sonraki ilk meclis toplantısı yapıldı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası oluşan Kocasinan Belediyesi'nin yeni meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na istinaden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar yönetiminde toplanarak gündemde bulunan konuları görüşüp karara bağladı. Yeni meclis üyelerini 'Hoş geldiniz' diyerek, selamlayan ve yeni dönemin hayırlı olması dileğinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, "Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da huzurlu ve uyumlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum.” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: “2019-2024 tarihleri arasında 5 yıl süreyle Kayseri'miz için hizmet edecek yeni bir meclis oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte şehrimize ve Kocasinan'ımıza yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Yaşamak ve yaşatmak için sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu ve daha mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan'a meclis üyelerimizle beraber birinci adımı atmış oluyoruz. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin.”

İyi Parti Grubu adına konuşan İyi Parti Meclis Üyesi Kazım Yücel ise “Grubumuz adına tecrübeli Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a hayırlı olsun diyoruz ve tebrik ediyoruz. 5 yıllık görev süresinde yanınızda olacağız. Her şey Kocasinan içindir” diye konuştu. Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. Meclis içi seçimlerinde; Meclis Divan Katipliğine; Filiz Ertürk, Emre İşlertaş seçilirken Meclis 1.Başkan Vekilliğine Hacı Ersu, Meclis 2. Başkan Vekilliğine Arif Balkaya seçildi. Gizli oylamayla yapılan seçimde, Encümen Üyeliğine; Şerife Bozdoğanlı, Mehmet Berk ve Hacı Ersu oy çokluğuyla seçildi. Diğer komisyon üyeleri ise: Plan, Bütçe Komisyon Üyeliğine; Haluk Sezai Ekşi, Nuriye Çetin, Hayrettin Seyhan, Hacı Çevikel, Esef Özkan. İmar Komisyonu Üyeliğine; Cengiz Ekici, Ahmet Yüksek, Mustafa Dulda, Sedat Kılınç, Kazım Yücel. Eğitim, Kültür, Spor Ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliğine; Mutlu Önal, Seyhan Arifoğlu, Aysel Danacı, Ahmet Kürtüncü, Nihat Ersoy. Hukuk Komisyon Üyeliğine; Mustafa Güldüoğlu, İzzet Buzkan, Muammer Kılıç, Süleyman Akıncı ve Orhan Bürüngüz oy birliğiyle seçildi. Orta Anadolu Kalkınma Birliği'ne üye olarak; Ahmet Kürtüncü, Behçet Şafak, Rahmi Hamurcu, Ahmet Aydın, Seyhan Arifoğlu, Ekrem Şahin ve Osman Türk seçildi. Tarihi Kentler Birliği'ne de Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra asıl üye olarak Mustafa Dulda seçildi. Daha sonra gündemde yer alan başkanlık faaliyet raporu da oylanarak, oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca memur ve sözleşmeli personeller adına yetkili memur sendikası ile sosyal denge sözleşmesi yapılmasına izin verilmesi ve yapılacak sözleşmeyi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi kararı oybirliğiyle kabul edildi. Diğer gündem de bulunan maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantı, meclis üyelerinin kendilerini tanıtmasıyla sona erdi.