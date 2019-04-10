Kocasinan'da Türk Kültürü geleceğe aktarılıyor

Genç nesillerin Türk Halk Müziğine olan ilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmada, birbirleriyle kıyasıya yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu.

Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinliğe, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada öğrenciler, birbirinden güzel performanslar sergilerken, jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; sazlarla uyum 15 puan, ses genişliği ve ses kalitesi 30 puan, yöresel ağız ve makam baskılarının temizliği 15 puan, eserin zorluk derecesi 15 puan, sahne duruşu 10 puan, sözleri doğru okuma 15 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi. Birbirinden güzel türkülerden oluşan repertuarı seslendiren öğrenciler, performanslarıyla izleyenlerden tam not aldı. Programda konuşan Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, yarışmanın bu yıl ikincisini düzenlediklerini belirterek, desteklerinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Dereceye giren öğrenciler ise yarışma ile Türk kültürünün en iyi şekilde korunduğunu belirterek, mutluluklarını dile getirdiler.

Türk Halk Müziği Ses Yarışması'nda puanlama sonucu; İlkokullar arasında birinci Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Muammer Musab Yüksel, ikinci Argıncık Şehit Kadir Çelebi İlkokulu öğrencisi Tuğsem Coşkun, üçüncü ise Beyazşehir İMKB İlkokulu öğrencisi Hatice Kübra Herdem oldu. Ortaokullar arası sıralamada ise birinci Osman Düşüngel Ortaokulu öğrencisi Nesrin Coşkun, ikinci Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencisi Umutcan Öztürk, üçüncü ise Ergenekon Ortaokulu öğrencisi Sema Dündar oldu. Liseler arasında ise birinci Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Gamze Şengül, İkinci Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Eren Demir, üçüncü ise Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Azime Deniz oldu.