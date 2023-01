Kocasinan'da Türk Sanat Müziği Ziyafeti Yaşandı

Öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, toplumun her kesiminin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak adına hizmet ürettiklerini söyledi. Kocasinan Sanat Günleri çerçevesinde hazırlanan Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu konseri, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi salonunda gerçekleştirildi. İlginin yoğun olduğu etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ziya Kılıç, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, öğretmenler ve müzik severler katıldı. Öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Korosu'nun verdiği konser ile Türk sanat müziğinin eşsiz ve unutulmaz eserleri müzik severlerle buluştu. Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu, performansıyla vatandaşlar tarafından hem uzun süre alkışlandı hem de unutulmaz eserler hep bir ağızdan söylendi. Kayserililere müzik ziyafeti yaşatan konserde konuşan Başkan Çolakbayrakdar, kültür ve sanat alanında da etkinliklere hız kesmeden devam ettiklerinin altını çizerek;“Öncelikle Kocasinan'daki öğretmenlerden oluşan Türk Sanat Müziği Öğretmenler Korosu, Kayseri'de birinci oldu. Öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Öğretmenlerimizin kendi branşlarının dışında bir hobilerinin ve kabiliyetlerinin olması ayrı bir değer ve önemlidir. Bu noktada Kocasinan'da oturan kardeşlerimiz çok şanslıdır. Öğretmenlerimizden eğitim alan çocuklarımız da çok şanslıdır. Hepsinin eline, emeğine ve yüreğine sağlık. Demek ki ‘On parmakta on marifet' sözünün karşılığını burada görüyoruz. Belediye olarak imkanlar ölçüsünde elimizden geldiğince hemşehrilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu yaşaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Sosyal alanda onlara daha fazla alternatif oluşturabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan Ademi ile 7'den 70'e herkese, Çocuk Kulübü ile yavrularımıza, Gençlik Kulübümüz ile gençlerimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Kayseri'de tek olan Uzay ve Havacılık Merkezimizle akademik çalışmalar yürütüyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin hayatına dokunuyoruz. Bu vesileyle tekrardan yüreklere dokunan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise Türk toplumunda sanatın önemine dikkat çekerek; “Ecdadımız, toplumda ehemmiyet gösterilmesi gereken en önemli kesim olarak sanatçı ve ilim adamlarını göstermiştir. Tarih boyunca kurduğumuz tüm devletlerde musiki sadece bir sanat değil, aynı zamanda bir ilim dalı olarak görülmüştür. Bu vesileyle Kocasinan Belediyesi'nin desteğiyle verilen konser için Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Müzik severlerden tam not alan konser de öğretmenlere çiçek verilmesiyle sona erdi.