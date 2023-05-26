Kocasinan'da Vergi Mesaisi

taksitinin 31 Mayıs Çarşamba günü sona erecek olmasından dolayı vatandaşların vergi ödemelerini rahatlıkla yapabilmesi için çalışma saatlerinde düzenleme yaptı.

Vergi ödemelerinde her türlü ödeme kolaylığı sunan Kocasinan Belediyesi; Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerini ödemek isteyen mükellefler için hafta sonu 27 Mayıs Cumartesi ve 28 Mayıs Pazar günü saat 09:00 ile 16:00 saatleri arası, hafta içi ise 29-30-31 Mayıs Çarşamba Günü saat 08:30 ile 19:00 saatleri arası veznelerin açık olacağı duyuruldu.