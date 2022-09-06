Kocasinan'da Yamula, Türkiye'nin su sporları merkezi olacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın vizyon projelerinden biri olan ve Kayseri'nin denizi olarak adlandırılan Yamula Barajına kano ve yelken sporları için tesis kazandırılıyor.

Eylül ayı meclis toplantısında oy birliğiyle alınan karar ile Kuşçu Mahallesi'ne 'Kano ve Yelken Sporları Sosyal Tesisi' yapılacak. Yapılan yatırımlar sayesinde Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yamula Baraj'ına yüzer iskele ve 'Tatil Köyü' projesini hayata geçirerek, Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdik. Şimdi de kano ve yelken sporları ile Türkiye'nin su sporları merkezi haline getireceğiz" dedi.

Doğa yürüyüşü, tekne turu, bungalov evler ve piknik alanlarıyla vatandaşların akınına uğrayan Kuşçu Marina, yapılan hizmetlerle turizmin cennetlerinden biri olmaya emin adımlarla ilerliyor. Son olarak Yamula Barajına kano ve yelken sporları için tesis kazandıracak olan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlar sayesinde Kayserililerin eşsiz manzarayı keyifle seyrettiği Kuşçu'ya ayrı bir güzellik kattıklarını söyledi.

Kuşçu'yu cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Özellikle rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırıyoruz. Vatandaşlarımızı günün yorgunluğundan kurtarabilmek için sosyal mekanlar yapıyoruz. Bunlardan birisi ise Kuşçu Bölgesidir. Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu'nun şehrin sosyal yaşantısını renklendirmesini ve hobi mekanı olmasını sağlamak için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede Kuşçu'da bungalov evlerle bir tatil köyü kurduk. Yamula Barajı kıyısında, oturma alanları, 7'den 70'e her kesime hitap eden piknik alanları gibi değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduk. Vatandaşlar, burada teknede gezinti yapıp, havuzda yüzüp, daha sonra seyir terasında eşsiz manzara eşliğinde yemek yeme imkanı bulabiliyor. Ayrıca yerli ve yabancı turistler için trekking yapılabilecek yürüyüş parkurları ile şehrin stersinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkma fırsatı var. Motor tutkunları, bisiklet severler ve olta balıkçıları için özel çalışmalar yapıyoruz. Tüm bunların yanı sıra çocuk oyun grupları ve 7'den 70'e her kesime hitap eden açık hava fitness aletleri konuşlandırdık. Görsel açıdan daha estetik hale getirdiğimiz göl kıyısına ise dekoratif led aydınlatma sistemi ile geceleri görsel alana görsel zenginlik kazandırdık. Şimdi ise bölgeye kano ve yelken sporları için tesis yapacağız. İnşallah yapacağımız yatırımlarla 'Suyu ve denizi olmayan, Anadolu'nun ortasında bir şehirden nasıl su sporları alanında sporcular çıkar' konuşulacak. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğunuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Yamula'yı, Türkiye'ye hizmet edecek, su sporlarının her çeşidinin yapılacağı muhteşem bir merkez yapacaklarını sözlerine ekledi.