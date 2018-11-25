Kocasinan'da yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli personeller tarafından Kocasinan Belediyesi'nin seminer salonunda belediye çalışanlarına yönelik yangın eğitimi hakkında sinevizyon eşliğinde sunum gerçekleştirildi. Eğitimde yangın çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, etkenleri, yangın yerindeki tehlikeler ve hareket tarzı, mücadele ve müdahale yöntemleri, yangın söndürmede kullanılan maddeler, söndürme prensipleri, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında bilgi verildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın sürekli bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrendi. Yangına donanımlı bir şekilde müdahale edilmesi hayatı önem taşımaktadır. Bizim önceliğimiz özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından katılımcılar, uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. Belediye çalışanları, mutfak ocağında ve elektrikli aletlerde yangına nasıl müdahale edilmesini uygulamalı olarak gerçekleştirdi. Ardından belediye çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşi yangın tüpüyle söndürdü. Başarılı olan tatbikat, gerçeğini aratmadı.

Özellikle yangında ilk müdahalenin nasıl yapıldığını öğrenen belediye çalışanları, böyle bir eğitim hizmetinden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.