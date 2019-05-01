Kocasinan'da Yaşam Ayrıcalıklı

Yapılan hizmetler neticesinde ayrıcalıklı bir ilçe konumuna gelen Kocasinan'da her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşların mutluluklarını artırmak için hizmetler tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede 'Bugün Sizdeyiz Projesi' ile evlere konuk olup, mahallelerin ihtiyaçlarını kadınlardan dinleyerek, en kısa sürede çözüme kavuşturan Kocasinan Belediyesi, ilçede yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu hissettiriyor. Proje kapsamında ev ziyaretlerine eşlik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın eşi Fatma Çolakbayrakdar, “Her gittiğimiz yerde güler yüzle karşılanıyoruz. Özellikle ziyaretlerimizle gönül coğrafyamızı genişletiyoruz. Yapılan her hizmet şehrimiz içindir.” dedi.

Misafir olduğu evlerde keyifli ve samimi sohbetler gerçekleştiren Fatma Çolakbayrakdar, ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ayşe Kara'nın misafiri oldu. Burada Kocasinan'ın kadim büyüğü ile yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, onun hayır duasını aldı. Yeni dönemde de hız kesmeden Kocasinan için çalıştıklarını belirten Bayan Çolakbayrakdar, “Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte 4 yıldır Kocasinan ailesini ziyaret edip, onların taleplerini dinliyoruz. Bu kapsamda Başkanımızın hanımlara yönelik özel olarak başlattığı Bugün Sizdeyiz Projesi ile hanımlarımızı ziyaret edip, talep ve isteklerini dinliyoruz. Çünkü hanımlar mahallelerin ihtiyaçlarına daha farklı bakıp, daha iyi gözlemliyorlar. Her gittiğimiz yerde güler yüzle karşılanıyoruz. Özellikle ziyaretlerimizle gönül coğrafyamızı genişletiyoruz. Yapılan her hizmet şehrimiz içindir. Özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle vatandaşlarımızın yüreğine dokunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Farklı bir günde Beyazşehir Mahallesi'nde ikamet eden Ülkü Şimşek'in konuğu olan Bayan Çolakbayrakdar, burada da hanımlarla sohbet edip, onların isteklerini dinledi. Ülkü hanımın 6 yaşındaki engelli oğlu Ali ile yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, “Her zaman özel eğitim gerektiren çocuklarımızın yanındayız. Başkanımız Ahmet Bey, engelli kardeşlerimize pozitif ayrıcalık yaparak, özel hizmetlere imza atmaktadır. ” dedi. Hanımlara belediyenin hizmetlerini ve yapılacak olan projelerden bahseden Fatma Çolakbayrakdar, Başkan Çolakbayrakdar'ın daha yeşil, daha konforlu ve daha yaşanabilir bir Kocasinan inşa etmek için gece gündüz demeden yoğun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde hoş sohbetlere imza atılırken kadınlar ise Kocasinan Belediyesi'nin bu uygulaması sayesinde, mahallelerindeki taleplerinin yerine getirildiğine dikkat çekerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.