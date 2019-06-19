Kocasinan'da Yunus Emre'nin Çehresi Değişiyor

Kocasinan Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü kentsel dönüşüm projeleriyle mahallelerin çehresi değişiyor. Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Yunus Emre Mahallesi'ndeki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Kentsel dönüşüm çalışmalarının her aşamasını büyük bir titizlikle takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle ilçenin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

“Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Yunus Emre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmasının bölgenin kaderini değiştireceğini söyledi. Kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla Kocasinan'ın, herkesin yaşamak istediği bir bölge haline geleceğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İlçenin dört bir yanında devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Yeni Kocasinan'ı hızlıca şekillendiriyoruz. Bu çerçevede Yunus Emre Mahallemizde inşaatı devam eden kentsel dönüşüm konutlarımızda ki çalışmalarımız da hızla ilerliyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla, hak sahiplerine huzurlu yuvalarını teslim ederken bir yandan da yeni çalışmalarımızı başlatacağız. Mahallemizdeki 6 blokluk ilk etap inşaatlar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ardından ise yeni etapların çalışmaları başlayacak. Dönüşüm kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar olmak üzere bütün bu bölgeyi yenileyip, Yeni Kocasinan için bir adım daha atacağız. Bölgeyi Kocasinan'a yakışır şekilde daha modern bir yapılaşmayla taçlandıracağız. Bütün gayretimiz, Kocasinan'ı daha da güzelleştirerek, değer katmaktır. Bu mahallemizde olduğu gibi kentsel dönüşüm ihtiyacı olan mahallelerimizdeki çalışmalar, Kocasinan Belediyesi olarak programımız altında ilerliyor. Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak Yeni Kocasinan'ı el birliği ile inşa etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini Kocasinan'daki kentsel dönüşüm projelerinin Kayseri'ye büyük atılımlar yaptıracağını ve tarihe geçecek projeler olacağını vurgulayarak noktaladı.