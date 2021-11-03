Kocasinan'da yürekleri ısıtan proje yüzleri güldürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirdiği Sosyal Market ve İkinci El Eşya Toplama Merkezi'ni ziyaret etti. Yeni gelen kışlık ürünlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal sorumluluk projeleriyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilediklerini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesi çerçevesinde hizmete sunulan Yeşil Mahalle'deki İkinci El Eşya Toplama ve Dağıtım Merkezi ve Zümrüt Mahallesi'ndeki Sosyal Market'i ziyaret edip, yeni gelen kışlık ürünleri inceledi. Mağazadan bedenlere göre ayrılan kıyafetleri ve botları reyonlardan seçerek, alışveriş keyfi yaşayan çocuklarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, onlarla yakından ilgilendi. Kışlık kıyafetlerini ve botlarını giyen çocuklar, büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılama noktasında özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi Sosyal Marketindeyiz. Sosyal Marketimiz, faaliyete geçtiği günden itibaren ihtiyaç sahibi; genç-yaşlı, kadın-erkek olmak üzere 7'den 70'e herkese ulaşmaya ve herkesin kendi özelinde ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kış sezonu dolayısıyla yeni ürünlerimiz geldi. Farklı bir heyecan yaşıyoruz. Kışlık ürünlerin reyonlarında yerini almasıyla birlikte ihtiyaç sahibi aileler gelip, buradan ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Yeni sezon olan ceket, kaban, mont, kazak ve ayakkabı gibi ürünlerle bütün ihtiyaçlar karşılanmış olacak. Bu vesileyle 4 yıl boyunca bize destek olan Kayseri ile ulusal firmalara ve hayırseverlere teşekkür ediyorum. Sosyal Marketimizin büyümesinde büyük emekleri var. Hepsinin ellerine emeklerine sağlık ve bol bereketli kazançlar diliyorum. Bu hizmetimiz, on binlerce aileye ulaşmanın ne denli isabetli hizmet olduğunu göstermektedir. İhtiyaç sahipleri, mağaza konforunda ellerindeki ‘Dost Eli' kartıyla istediği ürünü alabiliyorlar. Sosyal marketimiz, hizmet kalitesiyle daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı sürdürüyor. Yeni sezonumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, sosyal projelerle gönül belediyeciliği uygulamasını en iyi şekilde yerine getirdiklerini sözlerine ekledi. Yüzleri gülümseyen çocuklar ise büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirlenerek ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.