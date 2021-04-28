Kocasinan'daki modern ve konforlu yol çalışmaları, vatandaşları memnun etti

Kocasinan Belediyesi tarafından Yenimahalle'den Mevlana Mahallesi'ne kadar uzanan 1300 metre uzunluğundaki 16.cadde de yol ve kaldırım ile çevre düzenleme çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Vatandaş ve esnafın yenileme çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise cadde ve kaldırımlarda yapılan iyileştirme çalışmalarıyla bölgenin daha modern bir görünüme kavuşacağını söyledi.

Bahar mevsimiyle birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, yenileme çalışması yapılan cadde ve sokağın bölge sakinleri tarafından yoğun olarak kullanıldığına dikkat çekerek, “Vatandaşlarımızın isteklerini birebir dinliyor, elimizden geldiği ölçüde talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Kocasinan'da daha geniş ve güvenli bir ulaşım ağı sistemi için gerekenleri yapıyoruz. Burada Fen İşleri müdürlüğümüz çalışmalarını hızlandırdı. Mevcut yolu ve kaldırımı yenileyerek ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerine yakışır bir ilçe hazırlayarak, vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her yaptığımız hizmet, hemşerilerimizin huzuru ve refahı içindir” diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan Belediyesi'nin yenileme çalışmalarından memnun kalan vatandaşlar ise “Belediyemizin her alanda yaptığı hizmetlerden çok memnunuz. Özellikle bölgemizdeki yolları güzelleştirme çalışmaları bizleri sevindiriyor. Yenileme çalışmaları kapsamında daha konforlu hizmet alıyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.