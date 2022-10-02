Kocasinan'dan 10 bin metrekarelik 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'

Kocasinan Belediyesi, Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek, Yakut Mahallesi'ne 10 bin metrekare alan içerisinde; 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası', çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyor. ‘İnsan odaklı' projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumlulukların olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ‘Çevreye Saygılı Şehirler' konu başlığıyla açıkladığı ve Kayseri'de yine bir ilk olan ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası' projesi hayata geçiyor. Yakut Mahallesi'nde yeni bir park çalışmasına devam eden Kocasinan Belediyesi, içerisinde; çim alanlar, futbol sahası, tenis kortu, yürüyüş yolları, bisiklet parkuru ve oyun gruplarının yanı sıra 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın bulunduğu yeni bir yaşam alanı yapıyor. Projelere hız kesmeden farklı çalışmaları hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın dört bir yanında yeni park ve yeşil alanlar oluşturduklarını söyledi. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen birçok örnek uygulama ve projelerin Türkiye'ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; "Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın da eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çok fonksiyonlu parklar inşa etmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede Yakut Mahallemize 10 bin metrekare alan içerisinde; 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın da yer aldığı yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. Ekolojik dengenin ve şehrimizin doğal güzelliklerinin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çerçevede hatırlayacağınız gibi sokak hayvanları ile ilgili herhangi bir olumsuzluk durumlarında onlara daha iyi hizmet verebilme noktasında ‘Küçük Dostlar Ambulansını' hizmete sunmuştuk ve bu çalışmamız Türkiye'de örnek olmuştu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ‘Küçük Dostlar Ambulans' aracıyla ilçe genelinde yaralı veya hasta olan sokak hayvanlarını kliniğe ulaştırıp, tedavi edilmesini sağlıyor. Projelere hız kesmeden devam ediyoruz ve yeni çalışmalarımızdan biri olan sahipsiz kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanları da yer alacağı ‘Küçük Dostlar Kedi Kasabası' için çalışmalara başladık. Hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocasinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, farklı ve yeni projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.