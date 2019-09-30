Kocasinan'dan Kayseri'ye ekolojik göletli doğal yaşam alanı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, modern ve marka şehir olan Kayseri'ye yakışır hizmetler yaptıklarını söyledi.

Kayseri'nin belediyecilikte yaptığı uygulamalarla Türkiye'ye örnek teşkil etmesinin gurur verici olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Kayseri'de yıllardır devam eden iyi bir belediyecilik anlayışı tüm Türkiye'ye örnek gösterilmektedir. Kayseri'mizi daha da güzelleştirmek ve değiştirmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda şehrimizin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçiriyoruz ve en önemli işlerimizin başında ise hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onları gündelik yaşamın içerisinde mutlu kılacak yaşam alanları inşa ediyoruz. Bunlardan biri olan ve ekolojik göletin de yer aldığı yeni bir yaşam alanını şehrimize kazandırdık. İçerisinde Kocasinan'ımızın marka değeri haline gelen Kafe Sinan Hanımeli olarak hemşerilerimizin hizmetine sunduğumuz rekreasyon alanıyla sosyal belediyecilik faaliyetlerimizi bir adım öteye taşımış olduk. Şimdiden birçok belediyeye örnek teşkil eden bu çalışmamız, Kocasinan Belediyesi'nin doğaya verdiği değerin de bir göstergesi niteliğindedir. Özellikle belirtmek istiyorum ki; ilçenin dört bir yanında farklı konsepte sahip sosyal yaşam alanların sayısını artırarak, Kocasinan'a yeni ve olumlu bir imaj katıyoruz. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, “Sıklıkla belirttiğimiz gibi ‘Yaşamak ve Yaşatmak İçin' parolamız doğrultusunda Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diyerek sözlerini noktaladı.

Kocasinan Belediyesi'nin vatandaşların hizmetine sunduğu İstasyon Mahallesi'ndeki 4 bin metrekare alan içerisinde, ekolojik göletin de yer aldığı yeni yaşam alanı, tematik yapısıyla dikkat çekiyor. Oturma teraslarının yanı sıra yaşam alanı içerisinde; sporseverler için yürüyüş yolu, çocuklar için oyun alanı, büyükler için ise rahatlıkla dinlenebilecekleri pergolalar, banklar ve kamelyalar yer alıyor.