Kocasinan'dan kontrollü normalleşme sürecinde dezenfekte hassasiyeti

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde yaptığı başarılı ve örnek çalışmalarıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi, ‘Yeni Kontrollü Normalleşme Süreci' ile birlikte daha önce başlatmış olduğu dezenfekte seferberliğine ivme kazandırdı. Daha sağlıklı bir şehir için hep birlikte tedbiri elden bırakmamak gerektiğini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimin tüm önlemleri hassasiyetle yerine getirmesi, pandemi ile mücadelede başarıya ulaşmayı hızlandıracağına inanıyorum.” dedi.

Pandemi sürecinde sosyal mesafe, maske ve temizliğin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Pandemiye karşı mücadelemizde tedbiri elden bırakmadan kurallara üst düzey hassasiyetle uymaya devam edelim.” diye konuştu. Başarılı çalışmalarla Kayserililere daha temiz ve güzel bir çevre sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Modern şehircilik anlayışıyla her geçen gün Kocasinan'ın çehresini değiştiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bunları yaparken de hijyen ve temizlik çalışmalarını artırarak sürdürüyoruz. Özellikle modern araçlar ve profesyonel ekiplerle yaptığımız çalışmalarla nezih ve sağlıklı şartlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için yoğun olarak kullanılan alanların hijyen temizliğini yapıp, ardından dezenfekte ediyoruz. Özellikle son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle tedbirlere daha fazla riayet edilmesi ve hassasiyet gösterilmesi son derece önemlidir. Hemşerilerimizden ricamız; sosyal mesafeye, maske ve temizliğe daha fazlaca titizlik göstermeleridir. Bu alacağımız tedbirler, virüsten en kısa sürede kurtulmamıza vesile olacaktır. Artık hayatımızın bir parçası haline gelen bu kuralları ihmal etmemek lazım. Bu vesileyle sosyal mesafe ve maske gibi konularda tüm uyarıları dikkate alarak, hassasiyet gösteren hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bütün amacımız; şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha yaşanabilir ortamlar sunabilmektir. Sağlıklı ve sıhhatli günlerde buluşmak dileğiyle.” ifadelerini kullandı.

Çevreci belediyecilik anlayışı ile hareket eden Kocasinan Belediyesi'ne bağlı ekipler; cadde, sokak ve kaldırımların temizliğinin yanı sıra işyerlerinde de dezenfekte çalışması yaparak, vatandaşlara hijyenik bir ortam sunuyor.