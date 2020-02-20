Kocasinan'dan Uğurevler'e değer katan dönüşüm

Kocasinan Belediyesi tarafından Uğurevler mahallesinde yürütülen 'Kentsel Dönüşüm' çalışmaları kapsamında konutların inşaatında sona gelindi.

Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza attıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşümle birlikte Kayseri'de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini söyledi. ‘Yeni Kocasinan'ı oluşturmak için sosyal odaklı projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, “Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm bizim için en önemli çalışmalardan biridir. Kocasinan sınırları içerisinde ömrünü tamamlamış yapıları, kentsel dönüşüm marifetiyle yeniliyoruz. Bu doğrultuda mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Bunlardan biri olan Uğurevler Mahallesi'nde özellikle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için yeni bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yapılarla birlikte burada her türlü sosyal donatıların da yer aldığı bir bölge oluşturacağız. Bu sayede mahallemizin ihtiyacı olan Aile Sağlık Merkezi'nin yanı sıra okul, cami, pazar yeri, park gibi ihtiyaç duyulan tüm sosyal donatıların kentsel dönüşümle birlikte tamamlanmasını sağlayacağız. Hemşehrilerimin daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için çağımızın gereklerine uygun modern yapılar inşa ediyoruz. Hedefimiz; ilçemizde kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde dönüşüm çalışmalarını tamamlayarak, Kocasinan'ı baştan aşağı yenilemektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “İlçemizde kentsel dönüşüm projeleri tamamlandığında Kocasinan daha da güzelleşecek ve yenilenecek; Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak.” diyerek sözlerini noktaladı.