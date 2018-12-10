Kocasinan'dan Yenişehir'e yeni çehre

Kocasinan Belediyesi mahallelerin çehresini değiştiren ve sosyal hayata renk katan tesislerinden birini daha Yenişehir'de açmaya hazırlanıyor. Yapımı devam eden Yenişehir Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kocasinan Akademi'nin değişik faaliyetlerinin de yürüteceği tesisimizin bölge sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde yapımı devam eden sosyal tesislerin inşaatını kontrol etti ve ustalarla sohbet edip süreçle ilgili bilgi aldı.

Tesis içerisinde; vatandaşların alışveriş yaparken keyifli zaman geçirebilmeleri için kafe tarzı dinlenme alanları, derslikler, özel günleri için düğün salonu ve modern bir pazar yerinin bulunacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal tesis ve pazaryerimiz yaklaşık 4 bin m2 alana sahip olacak. Yeni tesis, sosyal ve kültürel anlamda bölgeye büyük bir kazanım sağlayacak. Bu merkez, Kocasinan Akademi'nin faaliyetlerinin yürütüleceği yeni bir tesisi de bünyesinde barındıracak. Yeni tesis, sosyal ve kültürel anlamda bölgeye büyük bir canlılık katacak. Hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın yüzü gülecek. Tesisimizin şimdiden bölge sakinlerimize ve esnaflarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.