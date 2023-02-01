Kocasinan'dan yüzde 25 peşin, 10 ay taksitli yılın ilk büyük fırsatı

Yapılan yatırımlarla Kocasinan'ın her geçen gün değerlendiğini ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçeye yatırım yapan herkesin kazançlı çıkacağını vurguladı.

Yeni Kocasinan için ilçede büyük bir değişim, yenilik ve gelişim yaşandığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına değinerek, “İhalelerden elde ettiğimiz gelir Kocasinan sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Hem Kocasinan sakinlerine hem de taşınmazı alan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 3 adet konut alanı, Şeker Mahallesi'nde 4 adet konut dışı kentsel çalışma alanı ve 1 konut alanı, Osmangazi, Cırgalan ve Pervane Mahallesi'nde 1'er adet konut alanı olmak üzere toplam 11 taşınmaz, 7 Şubat Salı Günü saat 14.00'de başlayacak olan ihale ile satışa sunulacak.

Öte yandan ihaleye katılmak isteyenler, ihalelerle ilgili şartname ve ekleri Emlak Müdürlüğü'nden temin edinilebilecek. Ayrıca 0352 222 70 00 numaralı telefondan da ayrıntılı bilgi alınabilecek.