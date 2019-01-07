Kocasinan'ın atölyesi, ekonomiye ve çevreye katkı sağlıyor

Atölyeyi gezerek, çalışmaları inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Atölyemizde belediye ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz” dedi.

Karpuzatan Mahallesi'ndeki atölyede; elektrik, kaynak, yağlama ve motor bölümlerinin bulunduğu alanda çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, işçilerin çay davetine icabet ederek, hoş sohbetlere imza attı. Belediye atölyesi ile çalışmaların daha hızlı, daha verimli ve daha ekonomik hale getirildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için gece-gündüz demeden yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda atölyemizde, belediyemizin bünyesinde bulunan tüm araç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Özellikle ağır bakım ve onarım gerektiren araçları da burada revize ediyoruz. Aynı zamanda da bazı ürünlerin üretimini yapıyoruz. Böylelikle önemli ölçüde tasarruf sağlıyoruz. Hizmet kalitesini her geçen gün artırdığımız atölyemizde istihdam sağlayarak ülkemize hizmet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Atölyenin önemine değinen Başkan Çolakbayrakdar, “Tesisimiz, büyük bir sanayi sitesi gibi çalışıyor. Burada belediyenin ihtiyaçlarını karşılayarak hem Kayseri ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.