Kocasinan'ın atölyesinde nefes kesen yangın tatbikatı

Personel eğitimine önem veren Kocasinan Belediyesi, Erkilet'te bulunan atölyede saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı gerçekleştirerek, yangın anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı. Olay anının canlandırıldığı tatbikat eğitimi, heyecanlı anlara sahne oldu.

Hizmet yatırımlarını sürdüren Kocasinan Belediyesi, diğer yandan ise personel eğitimlerine devam ettiriyor. Bu çerçevede Kocasinan Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğinde saha çalışanlarına yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi. Kocasinan Belediyesi'nin Erkilet Mahallesi'nde bulunan teknik atölyesinde uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde; yangının çıkış sebepleri, yangınların sınıflandırılması, yangın söndürmede kullanılan maddeler, acil durumlarda alarm ve tahliye planlaması gibi konular hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Hizmetlerin ve yatırımların yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Düzenlediğimiz eğitim programlarıyla çalışanlarımızın bilgi birikimini artırıyoruz. Bu eğitimle de çalışanlarımız herhangi bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenmiş oldu. Bizim önceliğimiz, özellikle çalışanlarımızın can güvenliğini sağlayabilmektir. Bu ve buna benzer eğitim çalışmalarımız önümüzdeki günlerde periyodik aralıklarla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Eğitimin ardından katılımcılar, uygulamalı tatbikat gerçekleştirdi. Saha çalışanları, mutfak ocağında ve elektrikli ev aletlerinde yangına nasıl müdahale edileceğinin uygulamasını gerçekleştirdi. Ardından saha çalışanları itfaiye ekiplerinin kontrolü altında yakılan ateşe yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Tatbikat, heyecanlı anlara sahne oldu.

Katılımcılar ise, böyle bir eğitimi almış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler.