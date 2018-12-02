Kocasinan'ın caddeleri daha geniş ve daha konforlu hale geliyor

İlçenin dört bir yanında eş zamanlı yenileme çalışmaları gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, Yeşil Mahalle Bebek Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarını tamamlayarak caddeyi, vatandaşın hizmetine sundu. Hizmet ve gönül belediyeciliği anlayışıyla gece gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalar neticesinde mahalleler, birer birer yeni çehrelerine kavuştuğunu vurguladı.

Vatandaşlara daha konforlu ortamlar sunmak için yaz-kış demeden çalışan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 9 metre genişliğinde 650 metre uzunluğundaki caddeye, bin 700 ton alt temel malzeme ile bin 300 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Yenileme çalışmalarını kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hava şartları elverdiğince çalışmaları aralıksız sürdürerek Kocasinan bölgesinin çehresini değiştirmeye devam edeceklerini vurguladı. Kocasinan'ı daha konforlu ilçe haline getirmeye gayret gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda ekiplerimiz, Yeşil Mahalle Bebek Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirerek, daha güvenli ve daha konforlu yollar oluşturdu” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, daha modern bir Kocasinan için bölge genelinde yenileme çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bölge sakinleri de yapılan yenileme çalışmalarından dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a ve Kocasinan Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.