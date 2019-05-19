Kocasinan'ın Filosu İle Kaldırımlar Pırıl Pırıl

‘Temizlik imandandır' anlayışıyla profesyonel bir şekilde çalışan Kocasinan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ‘Kocasinan'ın Filosu' isimli yeni nesil temizlik aracıyla çöp konteynerleri ve kaldırımlarda oluşan ağır kirleri, hijyenik bir şekilde dezenfekte ederek, daha güzel çevre noktasında katkı sağlıyor. Rutin temizlik hizmetlerinin yanında kaldırımların daha temiz olması için hummalı bir şekilde titizlikle temizleyen ekipler, yürüttükleri çalışmalar sayesinde vatandaşlara daha temiz ve daha hijyenik bir ortam sağlıyor.

Daha temiz Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye denildiği zaman; ilk başta temizlik akla gelir. Cadde ve sokakların temizlenmesi, çöplerin toplanması ve vatandaşların sabah gidecekleri yere ulaşırken tertemiz çevreyle karşılaşmaları çok önemlidir. Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi olarak daha temiz Kocasinan için ilçenin temizliğine azami özen gösteriyoruz. Her geçen gün temizlik konusunda hizmetlerimizi artırarak yeni ve farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bunlardan biri olan 2 yıl önce hizmete sunduğumuz yeni nesil aracımızla gerek yer altı gerekse yer üstü konteynerlerinin yerinde temizlenmesini sağlıyoruz. Ayrıca kaldırım ve caddelerde temizlenmesi zor olan lekeleri su basınçlı dezenfeksiyon makinası ile hijyenik bir şekilde temizleniyor. Hemşehrilerimin hayatını daha da kolaylaştırmak ve çevrelerini daha da temiz bulabilmeleri için her daim yanlarında ve hizmetindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz daha güzel bir Kocasinan'ı hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktır” diyerek sözlerini noktaladı.

Vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi'nin temizlik ve diğer çalışmalarından son derece memnun kaldıklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.