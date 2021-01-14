Kocasinan'ın kentsel dönüşümü kesintisiz devam ediyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın en büyük Kentsel Dönüşüm Projeleri'nden biri olan Yunus Emre dönüşüm konutlarının 1. Etabı, 16 Ocak Cumartesi Günü saat 13:00'te noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekimiyle 336 aile canlı yayınla yeni yuvalarına kavuşacak. Türkiye'de örnek projelere imza atan ve Kocasinan'ı geleceğe taşıyacak hizmetler üreten Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan için tarihe geçecek önemli bir adım daha atılacağını vurguladı.

Yunus Emre Mahallesi'nde 2017 yılında ev sahipleriyle birlikte kentsel dönüşümü başlatıp, köhne yapıları yıkan ve şimdi ise daha modern bir yapılaşmayla bölgeyi taçlandıran Başkan Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarını söyledi. Dönüşümle yeni bir yaşam alanı inşa ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmalarıyla bölgenin kaderinin değiştiğine dikkat çekerek, “Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biridir ve olmazsa olmazımızdır. Kocasinan'ın birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmasını yürütüyoruz ve dönüşüm çalışmalarıyla mahallelerimizin değerine değer katıyoruz. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz. Bunlardan biri olan Yunus Emre dönüşüm konutlarının 1. Etabı, 16 Ocak Cumartesi Günü saat 13:00'te noter huzurunda gerçekleşecek olan kura çekimiyle 336 aile belediyenin sosyal medya hesaplarından ve Kayseri'mizin yerel televizyon kanallarından canlı yayınla yeni yuvalarına kavuşturacağız. Vatandaşlarımızın evleri hayırlı uğurlu olsun. Aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum. Bir yandan huzurlu yuvaları teslim ederken bir yandan da yeni etapların çalışmaları başlayacak. Dönüşüm kapsamında Yunus Emre, Gaziosman ve Yavuzlar olmak üzere bütün bu bölgeyi yenileyip, Yeni Kocasinan için bir adım daha atacağız. İlçede kentsel dönüşümün tamamlanmasıyla herkesin imreneceği ve yaşamak istediği bir bölge haline gelecek ve Kocasinan, Kayseri'nin yeni yüzü olacak.” ifadelerini kullandı.

Hayalleri gerçekleştirerek, mutlu ve huzurlu yuvalar inşa eden Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 825 aile bu kışı, sıcacık yuvalarında geçirdiklerini vurgulayarak, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üretiyoruz ve sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu kapsamda Ahievran, Ziyagökalp, Seyrani, Yunus Emre, Yavuzlar ve Uğurevler projelerimizle şehrin çehresi değişiyor. Gaziosman, Cırgalan, Saraybosna, Yenidoğan, Oruçreis, Yeşil Mahalle, Sancaktepe, Boztepe ve Argıncık gibi ihtiyaç duyulan bölgelerimizde dönüşüm çalışmalarımız sürüyor. Her bir adımını kontrol ettiğim kentsel dönüşüm çalışmalarımızı tamamlayarak, Yeni Kocasinan'ı el birliği ile inşa etmeye devam edeceğiz. Gayretimiz, dönüşümle birlikte Kocasinan'ı yenilemek ve Kayseri'ye yakışır bir şekilde şehrin yeni yüzü haline getirmektir.”

Kentsel dönüşümün vatandaşa hizmet olarak hızlı bir şekilde sunulabilmesi için 3 farklı yöntemden geçtiğinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye, mülkiyet sahibi ve yatırımcı olmak üzere 3 farklı konuyu oluşturuyor. Biz belediye olarak planlamasını ve her turlu bürokrasi işlerini tamamlıyoruz. Özellikle kanuni olarak önümüzün açılması noktasında bu günlere geldik. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ı geleceğe taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem verdiklerini ve dönüşüm projeleri tamamlandığında yeni bir kayseri ve yeni bir Kocasinan'ın şekilleneceğini sözlerine ekledi.