Kocasinan'ın Liseler Arası Voleybol Turnuvasında final heyecanı yaşandı

Büyük çekişmelere sahne olan final maçında Ahmet Eren Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Kocasinan Belediyesi Spor Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde öğrenciler arasında dayanışmayı, kaynaşmayı ve kardeşlik duygusunu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvanın final maçı, büyük çekişmeye sahne oldu. Takımlarına tribünden destek veren öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman spora ve sporcuya destek verdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Öncelikle turnuvaya katılan bütün takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu turnuvada kazanan Türkiye'nin geleceği gençlerdir. Amacımız, sporun çatısı altında birlik ve beraberliği kuvvetlendirmek ve sporcu nesiller yetiştirmektir. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenliyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise, “Bize her zaman destek olan Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a, müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Ahmet Eren Anadolu Lisesi ile Hoca Ahmet Arısoy Anadolu Lisesi arasında oynanan final maçında rakibine üstünlük sağlayan Ahmet Eren Anadolu Lisesi takımı şampiyon oldu. Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi dördüncü olurken, üçüncü ise 75. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu. Turnuvada şampiyon olan ve dereceye giren takımlara protokol tarafından kupa ve madalya verilmesiyle program sona erdi.