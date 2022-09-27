Kocasinan'ın masa tenisi erkek ve bayan takımı, yine zirvede

Böylelikle Kocasinan Masa Tenisi Erkek ve Bayan Takımı, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Türkiye tarihinde Avrupa Şampiyonası Yıldız Bayan kategorisinde bir ilke imza atarak, ülkemize madalya kazandıran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Erkek ve Bayan Masa Tenisi Takımı, geçen sezonki performansına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Spor Kulübü'nün üst üste aldığı başarılı sonuçlar Kayseri'ye büyük gurur yaşatıyor. Masa Tenisi'nde Kocasinan Belediye Spor Kulübü Erkek ve Bayan Takımı, 24-26 Eylül tarihleri arasında Batman ilinde yapılan Küçükler Türkiye Grup Eleme müsabakalarında birinci oldu. Müsabakalarda rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen masa tenisi takımları, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Böylelikle Kocasinan Masa Tenisi Erkek ve Bayan Takımı, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı. Şampiyonlukta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ve Kocasinan Belediyesi'nin büyük payı olduğunu belirten sporcular, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Genç yeteneklerinin yetişmelerinde büyük emekleri olan Milli Takım Antrenörü Halil Adak ile Kemal Balım ise sporun ve sporcunun dostu Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.