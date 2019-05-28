Kocasinan'ın ramazan etkinlikleri 3 mahallede devam etti

Ramazan'ın manevi atmosferini ve coşkusunu 7'den 70'e Kayserililere yaşatan Kocasinan Belediyesi'nin ramazan etkinlikleri bu sefer de Boztepe, Erkilet ve Yavuzselim Mahallelerinde gerçekleştirildi. Etkinlikler çerçevesinde her üç mahallede sergilenen illüzyonist, kukla gösterisi, ateşbaz, meddah, Hacivat-Karagöz ve yarışmalar, mahalle sakinleri tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, düzenlenen etkinliklerle Ramazan ayına renk kattıklarını belirterek, “Farklı mahallelerimizde bu tur etkinliklerle, geleneksel oyunlarımızı ve kültürümüzü yaşatıyoruz. Bizim unutulmaması gereken kültürel değerlerimizi vatandaşlarla buluşturuyoruz. Her gittiğimiz mahallede de yoğun ilgi gösterilmesi bizleri memnun etti. Yapılan hizmetin güler yüzle geri dönmesi bizleri gururlandırıyor.” ifadelerini kullandı.

Boztepe, Erkilet ve Yavuzselim Mahallelerinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlarda renkli görüntüler oluştu. Eski Ramazanları anımsatan Ramazan etkinlikleri, izleyenleri heyecana sürükleyen ateşbaz gösterisi ile son buldu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi, vatandaşlara Ramazan ayının son gününe kadar eski Ramazanların ruhunu yaşatmaya devam edecek.