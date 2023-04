Kocasinan'ın Sosyal Market'i, kardeş belediye Türkoğlu'nda

Kocasinan Belediyesi tarafından depremzedelerin kıyafet ve acil ihtiyaçlarını karşılaması için merkez haline dönüştürülen Sosyal Market, bu sefer kardeş belediye Türkoğlu'nda hizmet vermeye başladı. Türkoğlu'nda Sosyal Market'in son halini kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depremzedelerin her zaman yanlarında olacağını vurgulayarak, “Türkiye'nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Hep birlikte bu zor zamanları daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” dedi.

Kahramanmaraş Türkoğlu'nda hizmet vermeye başlayan Sosyal Market'i inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de Kayseri'mize gelen depremzede kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Bunlardan biri olan Sosyal Market'imiz, şehrimize gelen depremzede kardeşlerimizi ağırlarken şimdi ise ‘Kardeş belediye' Türkoğlu'nda yaraların sarılmasına katkı sağlıyor. Buradaki ürünlerin tedarik noktasında yardımsever kardeşlerimize ve yurt dışından özellikle Hollanda'dan destek olan kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Depremzede kardeşlerimizin her alanda yanında olmak için gayretlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Tüm gücümüzle kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman dile getirdiğim gibi Türkiye'nin en büyük gücü birliği, beraberliği ve kardeşliğidir. Hep birlikte bu zor zamanları daha da güçlenerek atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu'nda hizmet vermeye başlayan Sosyal Market'ten alışveriş yapan depremzede aileler ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek; “Rabbim, devletimize ziyan vermesin. Allah devletimizden ve Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'dan razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.