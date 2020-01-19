Kocasinan'ın sosyal marketi, mağaza konforunda alışveriş keyfi yaşatıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü kapsamında hayırseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kuran Sosyal Market'i ziyaret etti. Markete yeni gelen ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara, mağaza konforunda alışveriş keyfi yaşattıklarını söyledi.

Sosyal Market'in önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Sosyal Marketimiz, 3 yıla yakın bir süredir Kocasinan bölgesinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Yaklaşık 3 bin 800 aile marketimizden yararlanmaktadır. Bu noktada yeni gelen toplam 13 bin 920 ürünü yerinde inceledik. Hemşehrilerimize devletin şefkat elini hissettirmek adına yaptığımız çalışmalar, vatandaşlarımız tarafından takdirle karşılanıyor. Çocuklar, gençler ve yetişkinler olmak üzere herkes ihtiyaçları ölçüsünde burada mağaza konforu içerisinde alışveriş yapabiliyorlar. İlçe sakinleri, ‘Dost Eli' isimli karta yüklenen puanlarla Sosyal Market'ten ihtiyaçlarına göre istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Bu vesileyle hemşehrilerimize sağlıklı ve iyi günlerde hizmet vermesini diliyor, bize destek olan tüm hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün gayretimiz, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmektir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

Öte yandan Sosyal Market'te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre ‘Dost Eli' isimli kart veriliyor. Dost Eli kartını alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ürün alabiliyorlar. Konfeksiyon ürünleri üzerine hizmet veren market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz olarak alışveriş keyfi yaşatıyor.