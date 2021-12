Kocasinan'ın sporcuları, şampiyonluğa doymuyor

Kocasinan masa tenisi erkek ve bayan takımları, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı. Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın; elde edilen başarılar ve yetiştiği şampiyon sporcularla Türkiye'de adeta sporun merkezi konumuna geldiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımları, Yıldızlar Bölge Takım Müsabakalarına damga vurdu. Zonguldak'ta düzenlenen yarışmalarda rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Masa Tenisi Takımları, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazanarak, Yıldızlar Bölge Yarışmalarında hem erkek hem bayanlarda birinci oldu. Böylelikle Kocasinan masa tenisi erkek ve bayan takımları, elde ettikleri başarılarla Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak kazandı.

Kocasinan Belediyesi olarak diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında büyük başarılara imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her alanda yetişmelerini sağlamak adına yoğun gayret sarf ediyoruz. Gençlerimize imkan sağlandığında nasıl başarılı olduklarını görüyoruz. Kocasinan Spor Kulübünün, elde ettiği başarılar sayesinde Kayseri, Türkiye'de sporun merkezi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sporcularımız, her müsabakaya gittiklerinde bizlere mutlu haberlerle dönüyorlar. Yavrularımız, her defasında yüzümüzü ak ediyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında sporcularımız, gururla şehrimizi ve ülkemizi temsil ediyor. Ay yıldızlı formayı hak ederek taşıyorlar. Bundan dolayı çocuklarımızı ve onlarla birlikte bu işe emek veren Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ile Kemal Balım'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.