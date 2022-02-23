Kocasinan'ın sporcuları yeniden şampiyon

Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Sporcuları Mehmet Ali Karaboğa ile Altunay Hatun Bulut, Gençler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası'nda Karma kategorisinde birinci olurken, Tek Bayanlarda Altunay Hatun Bulut ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyon sporcuları tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Her zaman olduğu gibi başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kocasinan Belediyesi olarak masa tenisinde büyük başarılara imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin Türkiye'de masa tenisinin merkezi konumuna geldiğini söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

“Her zaman olduğu gibi başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir yıla başladık. Bu gururu yaşattıkları için tüm takıma ve hocalarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kocasinan Belediyesi Masa Tenisi Takımı gerek ferdi gerekse takım olarak müsabakalarda gösterdiği başarılar sayesinde ilimizin adını Türkiye ve dünyaya duyurup, şehrimizi ve hatta ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Genç sporcumuz Mehmet Ali Karaboğa ve Altunay Hatun Bulut, Karma kategorisinde Türkiye birincisi olurken Altunay Hatun Bulut sporcumuz ise Türkiye 3'üncüsü oldu. Şampiyon sporcularımız başta olmak üzere müsabakada derece elde eden diğer sporcularımızı tebrik ediyorum.”

Başkan Çolakbayrakdar, başarıların devam etmesi için tüm sporculara her zaman desteklerini artırarak sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Gençler Takım ve Ferdi Türkiye Şampiyonası Kocaeli'nde oynandı. Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takım Sporcuları, müsabakalara damga vurdu. Kocasinan Sporcusu Mehmet Ali Karaboğa ile Altunay Hatun Bulut, Karma kategorisinde Türkiye Şampiyonu olurken, Altınay Hatun Bulut ise 3'üncü oldu. Turnuva sonunda Türkiye Şampiyonu ve dereceye giren Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü oyuncularına madalyaları takdim edildi.