Kocasinan'ın Turgut Reis Mahallesi'ndeki Modern Tesiste Sona Gelindi

İlçenin dört bir yanına modern sosyal yaşam alanları kazandıran Kocasinan Belediyesi'nin Turgut Reis Mahallesi'ne yaptığı sosyal tesiste geri sayım başladı. Tesisin iç tefrişat çalışmalarını büyük bir titizlikle inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tesisin kısa sürede hizmete açılacağını belirterek, sosyal belediyecilikte en iyi örneklerini sahada sergilediklerini söyledi.

Turgut Reis Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve açılış için gün sayan, toplamda bin 300 metrekare alana sahip modern sosyal tesisin iç tefrişat çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini vurguladı.

Sosyal belediyeciliğe öncelik veren Başkan Çolakbayrakdar, “İlçe sakinlerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bunlardan biri olan ve iç tefrişat çalışmalarının devam ettiği tesisimizde hem gençlerin verimli vakit geçirecekleri hem de vatandaşlarımızın spor yapabileceği modern bir sosyal tesisini önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her alanda hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Özellikle tesisimiz, hizmet vermeye başladığında, bölgenin sosyal hayatını olumlu yönde değiştirecek ve bölgeyi canlandırarak, cazibe merkezi haline getirecek. Bölge sakinlerine hizmet verecek olan tesisimizin benzerlerini diğer mahallelere de yapacağız. Tesisimizin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Yeni Kocasinan için her alanda yatırımları artırarak, çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.