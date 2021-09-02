Kocasinan'ın yaz kursları finali Başkan Çolakbayrakdar ile yapıldı

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yaz kurslarına katılan çocuklar ve gençler için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın katılımıyla Barsama Mesire Alanı'nda piknik etkinliği düzenlendi. Çocuklarla ve gençlerle birlikte oyunlar oynayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yapmış olduğumuz bütün çalışmalar, geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir” dedi.

Barsama Mesire Alanı'nda çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgiyle karşılaştı. Futbol, basketbol, voleybol, okçuluk, gitar, bağlama, halk oyunu ve resim gibi farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerin performansını izleyen Başkan Çolakbayrakdar, çocukların isteğini kırmayarak, oyunlara da eşlik etti. Okçuluk kursunda yayı eline alan Başkan Çolakbayrakdar, hedefi tam 12'den vurdu ve sporculardan büyük alkış aldı.

İlçede yaşayan çocuklar için birbirinden önemli hizmetlere ve projelere imza attıklarını ve gençler için pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yaz kurslarından faydalanan çocuklarımızı ve gençlerimizi, Barsama mesire alanımızda misafir ettik. Yavrularımız, almış oldukları eğitimi burada sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikle taçlandırıyor. Gayet keyifli ve mutlu olan çocuklarımız, eğitimlerin ve etkinliklerimizin devamını istiyorlar. Bizlerde etkinliklerin kursların devamını istiyoruz ama geçen yıl malum süreçten dolayı yapamadık. Bu sene ise belli kurallara bağlı olarak eğitimlerimizi düzenledik. İnşallah gelecek yıl, pandemiden tamamen arınmış bir şekilde etkinlikle ve eğitimlerde buluşuruz. Bugün burada gönüllerince eğlenen çocuklarımızın, her zaman yüzü gülsün. Bilindiği üzere sokak oyunlarıyla Kocasinan bölgesinde mahalle mahalle gezerek, hem çocuklarla eğleniyordu hem de yetişkinlerimizin çocuklarının eğlencesine ortak oluyorduk. Ama 2 yıldır maalesef bunları yapamıyoruz. İnşallah bu yıl kış döneminde Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi ve Kocasinan Akademi'nin faaliyetlerinin devam edeceğini umuyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimlerin devamı konusunda talepte bulunan çocuklara hitaben, “Her zaman yanlarında olduğumuz çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, etkinlikte doyasıya eğlenen ve enerji harcayan çocuklara Sinan burger ikram etti. Program, yaz döneminde kurslara katılan 500'e yakın öğrenciye Çanakkale kitabı ve katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.