Kocasinan'ın Yıldızları Ödül Töreninin Bu Yıl İkincisi Düzenlendi

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen okullar arası yarışmalarda dereceye giren ‘Kocasinan'ın Yıldızları' ödül töreninin bu yıl ikincisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda düzenlenen etkinliğe; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fatih Gökhan Kolukısa, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Türkmen, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karabulut, Oto Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile davetliler katıldı. Programda konuşma yapan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayarak, “Öncelikle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yarışmalara katılan bütün öğrencilerimizin, yaptıkları değerlidir ama yarışmalarda kazanan Kayseri'miz ve Kocasinan'ımızdır. Belediye olarak temizlik, yol, kaldırım ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarımız olmazsa olmazımızdır. Bunları en iyi şekilde yapmaya yoğun gayret ediyoruz. Bunun yanı sıra bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha güzel hizmet etmenin çabası içerisindeyiz. Özellikle sosyal belediyecilik adına en güzel örnekleri Kocasinan'ımızda hizmete sunuyoruz. Kocasinan'ımızı ve Kayseri'mizi daha kıymetli ve daha değerli olması için projelerimizi hayata geçiriyoruz. Daha yaşanabilir bir şehri inşa ederken bir yandan da insanı daha mutlu etme noktasında elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Kültürden sanata hayatın her alanında 7'den 70'e herkese hizmetlerimizle yanındayız. Bu çerçevede Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Kocasinan'ın Yıldızları'nı seçmeye devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki çocuklarımızın yeteneklerini keşfedelim ve ardından yetenekleri doğrultusunda eğitimlerine devam etmesine bizim de bir katkımız olsun ve bu ülkenin her alanda ihtiyacı olan yetişmiş donanımlı gençlerimizi bugünden gün yüzüne çıkartalım. Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal aktivelerle yarınlarımızı, Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu organizasyonları daha kapsamlı yapacağımızın buradan müjdesini veriyorum. Geleceğin teminatı evlatlarımız, gençlerimiz; bizim istikbalimiz ve gurur kaynağımızdır. Bu vesileyle dereceye giren çocuklarımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Türkmen ise eğitim ve öğretime her zaman destek veren Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kocasinan ilçesinde bulunan okullar arasında yapılan İstiklal Marşı'nı en güzel okuma ile Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında dereceye giren öğrenciler performanslarını sergiledi. Daha sonra 5 branşta dereceye giren öğrencilerin ödülleri dağıtıldı. Başkan Çolakbayrakdar, program sonunda öğrencilerin ilgisi ve sevgi gösterileri ile karşılaştı.