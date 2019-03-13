Kocasinanlı çocuklar milli değerlerle yetiştiriliyor

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle İstiklal Marşı'nın Kabulü 'nün 98. yıldönümü dolayısıyla ilçe genelinde okullar arası yarışmalar düzenlendi. Ortaokullar arası finalinde İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında birbirleriyle yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu.

Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda düzenlenen etkinliğe Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Kocasinan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Kasım Herdem, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirmek amacıyla düzenlenen program, bölge yarışmalarında birinci olan 12 öğrencinin katıldığı en güzel İstiklal Marşı okuma yarışmasıyla başladı. Yarışmada öğrencilerin birbirinden güzel performanslarıyla duygu dolu anlar yaşanırken, jüri üyeleri puanlamada zorlandı. Yarışmaya katılanlar; ezbere okuma 10 puan, vurgu ve tonlamayla okuma 10 puan, jest ve mimikleri kullanma 10 puan, duraklamalara ve ulamalara uygun okuma 10 puan, şiir diline uygun okuma 10 puan, ses tonunu ve nefesini ayarlama 10 puan, kelimeleri doğru ifade etme 10 puan, ses ve müzik uyumu 10 puan, sahne hakimiyeti 10 puan ve öğrencinin kıyafeti 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi.

İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda puanlama sonucunda finale kalan Ortaokullar arası birinci Servet Akaydın Ortaokulu öğrencisi Elif Betül Nerkiz, ikinci Nurettin Öztürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi, Beyzanur Yaşar, üçüncü ise Refika Küçükçalık Ortaokulu Öğrencisi Berra Yıldız oldu. Program, dereceye giren öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.