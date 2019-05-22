Kocasinanlı çocuklar vatan ve millet sevgisiyle yarıştı

Kocasinan Belediyesi ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilerin milli birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirmek amacıyla ‘Liseler arası vatan, bayrak ve kahramanlık konulu şiir okuma yarışması' düzenlendi. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızla birlikte Güçlü ve Büyük Türkiye'yi inşa ediyoruz” dedi.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe; Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, Milli Eğitim Şube Müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Liseler arası vatan, bayrak ve kahramanlık konulu şiir okuma yarışması finalinde yarışan öğrenciler performanslarıyla göz doldurdu. Yarışmada öğrencilerin birbirinden güzel performanslarıyla duygu dolu anlar yaşanırken, jüri üyeleri puanlama yapmakta oldukça zorlandı. Yarışmaya katılanlar; ezbere okuma 10 puan, vurgu ve tonlamayla okuma 10 puan, jest ve mimikleri kullanma 10 puan, duraklamalara ve ulamalara uygun okuma 10 puan, şiir diline uygun okuma 10 puan, ses tonunu ve nefesi ayarlama 10 puan, kelimeleri doğru ifade etme 10 puan, ses ve müzik uyumu 10 puan, sahne hakimiyeti 10 puan ve öğrencinin kıyafeti 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını belirterek “Çocuklarımıza yönelik verdiğimiz eğitim, sanat ve sosyal içerikli aktivelerle yarınlarımızın emanetçilerini milli ve manevi değerlerle daha donanımlı olmalarına katkı sağlıyoruz. Böyle yarışmalarla vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nesiller oluşması noktasında katkı sağlayarak, Büyük ve Güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz. Bu vesileyle dereceye giren geleceğimizin teminatı yavrularımızı tebrik ediyor, onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ise güzel bir yarışma olduğunu belirterek, “Böyle anlamlı bir yarışmaya destek verdiği için başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Şiir okuma yarışmasında puanlama sonucunda finale kalan birinci Behice Yazgan Kız Anadolu Lisesi, ikinci Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, üçüncü ise Argıncık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.